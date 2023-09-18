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Возможно, самый обидный угон машины в 2023 году (видео)

В Самарской области вор угнал машину подельника, испугавшись охраны

Недавно стали известны три самых дорогих случая угона в 2023 году, однако сейчас мы расскажем вам о самом обидном. Сотрудник службы безопасности одного из предприятий в Васильевке (Самарская область) во время ночного обхода заметил подозрительную легковушку и двух незнакомцев рядом с ней.

Позвонив в полицию, он решил скрасить время ожидания самостоятельной разведкой, в результате которой обнаружил себя. Один из мужчин прыгнул в легковушку и дал деру. Второй же попался в цепкие руки сторожа.

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По прибытии полицейских он рассказал, что они вместе с другом собирались украсть с предприятия металл, а когда запахло жареным, подельник предпочел воспользоваться его машиной и уехал без него. Так что он просит полицию привлечь приятеля к ответственности за угон.

Через некоторое время патруль ДПС заметил машину на улице соседнего с Васильевкой Жигулевска и потребовал водителя остановиться. Тот на требование не отреагировал, но гонки с полицией не выдержал, влетев в ограждение при выезде на трассу М-5 «Урал».

По внешним признакам водитель выглядел нетрезвым, от освидетельствования отказался, а ранее уже был судим за пьяную езду. Он привлечен к уголовной ответственности за угон, решается вопрос о наказании за рецидив по пьянке за рулем. Также полиция собирает материалы по покушению на кражу.

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Источник, фото: МВД Медиа

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