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В сентябре эксперты фиксируют массовый рост цен на машины

«Ъ»: цены на автомобили в России повысились на величину до 20%

Начавшийся на фоне повышения утильсбора и ослабления рубля рост цен на машины продолжится в сентябре – к такому выводу приходит источник в результате опроса автомобильных дилеров. Сообщается, что некоторые из них подняли цены в пределах 4%, но иные взвинтили прайсы на отдельные модели на величину около 20%.

При этом некоторые продавцы сообщают, что до сих пор сдерживают цены, не заложив в них новые расходы – находясь в условиях конкуренции, игроки рынка сохраняют даже часть скидочных программ. Но рост цен неминуемо продолжится, считают эксперты.

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Новый полноприводный «китаец» приехал в Россию, подорожав в 2 раза

С августа многие бренды переписали прайс-листы, причем некоторые не единожды. Например, модели Lada подорожали на 1,4–5%, но на АВТОВАЗе это объяснили дополнительным оснащением, компоненты для которого поступают из-за рубежа.

УАЗ Патриот подорожал в одной комплектации на 8,3%, Москвич 3 и Москвич 3е «подросли» на 10,1–11%. А пикап GWM Poer KingKong и кроссовер Haval M6 успели за август подорожать дважды.

Машины марки Jetour прибавили по 50 тысяч рублей, и тоже дважды – в августе и в сентябре. Кроме того, в сентябре подорожали восемь моделей Chery – на 30–70 тысяч рублей каждая.

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Источник: Коммерсант

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Фото:За Рулем«За рулем»
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