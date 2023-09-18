5 неприятностей, которыми грозит машине плохой бензин
Доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов напомнил, что хороший бензин должен соответствовать заявленному октановому числу и не иметь посторонних примесей.
А вот использование некачественного бензина приведет к крайне негативным последствиям.
Если октановое число топлива не соответствует требованиям производителя (ниже заявленного), это грозит поломкой мотора. Начнется детонация внутри двигателя, то есть будут происходить мини-взрывы в цилиндрах, и в итоге это приведет к поломке деталей силовой установки.
Повышенное октановое число тоже для машины плохо. Например, если залить АИ-100 в двигатель, который рассчитан на использование АИ-92, возникнут повышенные тепловые нагрузки, которые тоже могут вывести двигатель из строя.
Если же в бензине будут посторонние примеси (например, вода, грязь, смолы), это чревато повреждением выхлопной системы. Появиться примеси могут из-за плохо промытых цистерн или емкостей на АЗС.
Примеси могут повлиять на скорость сгорания топлива. Горение продолжится в выхлопной трубе, что может вывести из строя и ее, и систему нейтрализации.
Оседание смол на клапанах может стать причиной их прогорания, а механические примеси в бензине могут привести к износу цилиндропоршневой группы, отметил эксперт.
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Источник: Радио Sputnik
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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