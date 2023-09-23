Один из самых загадочных автомобилей СССР – он светился в темноте

На видео показали самые необычные цветовые решения советских авто

ГАЗ-М1, он же «эмка», появившийся в 1936 году, – по многим причинам автомобиль легендарный. Хотя бы потому, что это была первая в СССР серийная машина с закрытым цельнометаллическим кузовом. Но это широко известно. А мы сегодня хотим вспомнить случай, который до сих пор овевает флером загадочности всю историю модели ГАЗ-М1 – или, по крайней мере, один ее экземпляр.

Большинство «эмок», по доброй партнерской традиции Форда, красили в черный. Реже встречались серые машины, совсем редкими были двухцветные кузова. Но вот в 1940 году газета «Московский транспортник» рассказывает, что выставленная на ВСХВ (ныне – ВДНХ) ГАЗ-М1 «при свете солнца имеет кремовой цвет, но с наступлением темноты начинает светиться, излучая изумрудный свет»...

В последующие годы этот факт периодически «всплывал», тиражируясь в советской и российской прессе – например, журнал «За рулем» упоминал о нем в 2009-м. Однако ни по горячим следам, ни спустя многие десятилетия не появилось ни одного вразумительного объяснения, какими средствами была достигнута «излучающая изумрудный свет» окраска кузова.

Был ли это грубоватый рекламный прием? Или хитрая подсветка? А может, имели место секретные советские технологии? В конце концов, существовали же «фосфорные» сувениры из полистирола, в состав которого добавляли люминофор, способный накапливать свет... Впрочем, такие сувениры стали известны гораздо позже.

Как бы там ни было, а история остается большой загадкой... Больше интересных историй про окраску советских автомобилей – в видео! Смотрим.

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Источник: Гора автофактов

Фото: Николай Кубеев/ТАСС