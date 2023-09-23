Один из самых загадочных автомобилей СССР – он светился в темноте

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ГАЗ-М1, он же «эмка», появившийся в 1936 году, – по многим причинам автомобиль легендарный. Хотя бы потому, что это была первая в СССР серийная машина с закрытым цельнометаллическим кузовом. Но это широко известно. А мы сегодня хотим вспомнить случай, который до сих пор овевает флером загадочности всю историю модели ГАЗ-М1 – или, по крайней мере, один ее экземпляр.

Большинство «эмок», по доброй партнерской традиции Форда, красили в черный. Реже встречались серые машины, совсем редкими были двухцветные кузова. Но вот в 1940 году газета «Московский транспортник» рассказывает, что выставленная на ВСХВ (ныне – ВДНХ) ГАЗ-М1 «при свете солнца имеет кремовой цвет, но с наступлением темноты начинает светиться, излучая изумрудный свет»...

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В последующие годы этот факт периодически «всплывал», тиражируясь в советской и российской прессе – например, журнал «За рулем» упоминал о нем в 2009-м. Однако ни по горячим следам, ни спустя многие десятилетия не появилось ни одного вразумительного объяснения, какими средствами была достигнута «излучающая изумрудный свет» окраска кузова.

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Был ли это грубоватый рекламный прием? Или хитрая подсветка? А может, имели место секретные советские технологии? В конце концов, существовали же «фосфорные» сувениры из полистирола, в состав которого добавляли люминофор, способный накапливать свет... Впрочем, такие сувениры стали известны гораздо позже.

Как бы там ни было, а история остается большой загадкой... Больше интересных историй про окраску советских автомобилей – в видео! Смотрим.

Источник: Гора автофактов

Фото: Николай Кубеев/ТАСС

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За РулемИннокентий Кишкурно
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