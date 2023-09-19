Помеха – не возраст! Названа главная проблема Lada Vesta с большим пробегом
Пришло время очередного отчета о приключениях нашей редакционной Весты – она прошла еще 7700 км, и суммарный пробег составляет немаленькие 154 тысячи км. Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин подробно рассказывает, какие проблемы накопились у автомобиля к этому сроку. Выводы несколько неожиданные.
Все кузовное железо держится отлично, влияние времени заметно только по неоцинкованной крыше, рассказывает эксперт. Да и в остальном проблемы отнюдь не возрастные. Сильфон («гофра») выхлопа, как и термостат – третьи по счету, нейтрализатор до замены прошел маловато, да и резьба крепежа колеса, по идее, не должна была рассыпаться, как у нас…
«Это вопросы к качеству комплектующих, особенно тех, что поставляются в запчасти. Другие узлы пока держатся молодцом для почти восьми лет интенсивной эксплуатации», – резюмирует Кирилл Милешкин.
Ну а подробно обо всем, с чем столкнулась наша Веста за очередной эксплуатационный отрезок, – в нашем большом материале!
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Отзывы о LADA Vesta (30)
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.