Помеха – не возраст! Названа главная проблема Lada Vesta с большим пробегом

Эксперт «За рулем»: вот что ждет владельцев Весты с пробегом за 150 тысяч км

Пришло время очередного отчета о приключениях нашей редакционной Весты – она прошла еще 7700 км, и суммарный пробег составляет немаленькие 154 тысячи км. Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин подробно рассказывает, какие проблемы накопились у автомобиля к этому сроку. Выводы несколько неожиданные.

Все кузовное железо держится отлично, влияние времени заметно только по неоцинкованной крыше, рассказывает эксперт. Да и в остальном проблемы отнюдь не возрастные. Сильфон («гофра») выхлопа, как и термостат – третьи по счету, нейтрализатор до замены прошел маловато, да и резьба крепежа колеса, по идее, не должна была рассыпаться, как у нас…

Многие проблемы на этой восьмилетней Весте связаны совсем не с возрастом

«Это вопросы к качеству комплектующих, особенно тех, что поставляются в запчасти. Другие узлы пока держатся молодцом для почти восьми лет интенсивной эксплуатации», – резюмирует Кирилл Милешкин.

Ну а подробно обо всем, с чем столкнулась наша Веста за очередной эксплуатационный отрезок, – в нашем большом материале!