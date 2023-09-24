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Вот это мощь! Внедорожник Бизон – из чего он сделан?

Умельцы построили огромный полноприводный автомобиль на базе ГАЗ-66

Недавно в рунете в очередной раз «всплыл» внедорожник Бизон (не путать с грузовой Нивой из 1990-х), и проект этот, хоть и не новый, но настолько интересный, что умолчать о нем сейчас было бы неправильно. Вполне вероятно, что вы о нем настолько забыли, что даже и не знали.

Внедорожник Бизон
Внедорожник Бизон

Судя по некоторыми выложенным материалам, машину под названием Бизон механик Александр из украинского города Белая Церковь построил около восьми или девяти лет назад. За основу взято шасси ГАЗ-66, на которое через раму из профильной стальной трубы и резиновые подушки установлен «нарощенный» снизу кузов универсала Volkswagen Passat B4.

Внедорожник Бизон
Внедорожник Бизон
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Сиденья от автобуса Mercedes-Benz Sprinter закреплены на этой новой раме. Вместо движка ГАЗ-66 на штатные «подушки» установлен 4-литровый турбодизель мощностью 120 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП DongFeng.

Внедорожник Бизон
Внедорожник Бизон

Отдельные части кузова пришлось ваять самостоятельно: капот, щиток передка, облицовка радиатора, арки, задние двери… В самодельных передних крыльях заняли место фары Audi A8.

Внедорожник Бизон
Внедорожник Бизон

И так, с периодическими заимствованиями запчастей у «нашего» и «ненашего» автопрома, этот автомобиль собрался во вполне обычном с виду гараже. Получился невероятно внушительный и очень функциональный проходимец снаряженной массой 2950 кг. Надеемся, у него и его владельца все хорошо.

Источник, фото: avto-samodelki.com

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Внедорожник Бизон
Внедорожник Бизон
Внедорожник Бизон
Внедорожник Бизон
Внедорожник Бизон
Внедорожник Бизон
Внедорожник Бизон

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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