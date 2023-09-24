Вот это мощь! Внедорожник Бизон – из чего он сделан?

Умельцы построили огромный полноприводный автомобиль на базе ГАЗ-66

Недавно в рунете в очередной раз «всплыл» внедорожник Бизон (не путать с грузовой Нивой из 1990-х), и проект этот, хоть и не новый, но настолько интересный, что умолчать о нем сейчас было бы неправильно. Вполне вероятно, что вы о нем настолько забыли, что даже и не знали.

Внедорожник Бизон

Судя по некоторыми выложенным материалам, машину под названием Бизон механик Александр из украинского города Белая Церковь построил около восьми или девяти лет назад. За основу взято шасси ГАЗ-66, на которое через раму из профильной стальной трубы и резиновые подушки установлен «нарощенный» снизу кузов универсала Volkswagen Passat B4.

Внедорожник Бизон

Сиденья от автобуса Mercedes-Benz Sprinter закреплены на этой новой раме. Вместо движка ГАЗ-66 на штатные «подушки» установлен 4-литровый турбодизель мощностью 120 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП DongFeng.

Внедорожник Бизон

Отдельные части кузова пришлось ваять самостоятельно: капот, щиток передка, облицовка радиатора, арки, задние двери… В самодельных передних крыльях заняли место фары Audi A8.

Внедорожник Бизон

И так, с периодическими заимствованиями запчастей у «нашего» и «ненашего» автопрома, этот автомобиль собрался во вполне обычном с виду гараже. Получился невероятно внушительный и очень функциональный проходимец снаряженной массой 2950 кг. Надеемся, у него и его владельца все хорошо.

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Источник, фото: avto-samodelki.com