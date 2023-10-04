Новым диаметром воспользовались уже 2 млн пассажиров
D4 (или МЦД-4) – это линия наземного метро, которая соединяет Апрелевку, Внуково и микрорайон Железнодорожный города Балашиха. Ее запустили 9 сентября, и с каждым днем пассажиров здесь становится все больше.
Вот несколько фактов о D4:
- это 86 км путей и 36 станций, многие из которых — пересадочные на метро, МЦК и другие диаметры;
- поезда здесь ходят со средним интервалом 5,5 мин в часы пик, а дневных перерывов больше нет;
- на соединительной линии МЦД-4 открыты московские городские вокзалы: Поклонная, Кутузовская и Тестовская.
Максим Ликсутов, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы:
«Новый Калужско-Нижегородский диаметр объединил больше 20 районов Москвы и несколько городов Московской области, и теперь их жители получили комфортный городской транспорт.
Маршрут быстро стал очень популярным — ожидаем, что к концу года диаметром будут пользоваться около 260 тыс. пассажиров ежедневно».
Для удобства оплаты на маршрутах D4 есть три зоны: «Центральная», «Пригород», «Дальняя». В «Центральной» зоне стоимость проезда составляет 50 руб., в зоне «Пригород» – 65 рублей, в зоне «Дальняя» – 65 рублей + 30 рублей за каждую зону дальше «Пригорода». Все привилегии для льготных категорий граждан здесь сохранены.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Московское правительство
Фото: АГН «Москва», Департамент транспорта Москвы
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости