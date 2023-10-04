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Новым диаметром воспользовались уже 2 млн пассажиров

С запуском МЦД-4 в 25 районах Москвы стало удобнее пользоваться транспортом

D4 (или МЦД-4) – это линия наземного метро, которая соединяет Апрелевку, Внуково и микрорайон Железнодорожный города Балашиха. Ее запустили 9 сентября, и с каждым днем пассажиров здесь становится все больше.

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Вот несколько фактов о D4:

  • это 86 км путей и 36 станций, многие из которых — пересадочные на метро, МЦК и другие диаметры;
  • поезда здесь ходят со средним интервалом 5,5 мин в часы пик, а дневных перерывов больше нет;
  • на соединительной линии МЦД-4 открыты московские городские вокзалы: Поклонная, Кутузовская и Тестовская.

Максим Ликсутов, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы:

«Новый Калужско-Нижегородский диаметр объединил больше 20 районов Москвы и несколько городов Московской области, и теперь их жители получили комфортный городской транспорт.

Маршрут быстро стал очень популярным — ожидаем, что к концу года диаметром будут пользоваться около 260 тыс. пассажиров ежедневно».

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Для удобства оплаты на маршрутах D4 есть три зоны: «Центральная», «Пригород», «Дальняя». В «Центральной» зоне стоимость проезда составляет 50 руб., в зоне «Пригород» – 65 рублей, в зоне «Дальняя» – 65 рублей + 30 рублей за каждую зону дальше «Пригорода». Все привилегии для льготных категорий граждан здесь сохранены.

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Источник: Московское правительство

Фото: АГН «Москва», Департамент транспорта Москвы

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За РулемАлексеева Елена
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