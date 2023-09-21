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Япония практически перестала возить в Россию автомобили

В августе экспорт машин из Японии в России упал на 42%

После введения японскими властями полного запрета на поставки в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л экспорт машин на российский рынок из этой страны существенно сократился. Легкового автотранспорта было ввезено в августе меньше на 42% в годовом выражении, а грузовиков и автобусов – на 46%.

Согласно данным Минфина Японии, страна сократила экспорт в Россию генераторов (на 78,5%), компьютеров (на 97,7%) и комплектующих для них (на 99,3%). В целом объем экспорта из Японии в годовом выражении упал на 57,6% – до 157,82 млн долларов.

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Вместе с тем, после опубликования в июле решения о запрете, в Россию из Японии до начала действия санкций было ввезено 33 192 транспортных средства (из них 32 116 — легковые автомобили), что превысило средние показатели по году на 53%.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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