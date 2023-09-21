Чуть дороже Гранты: с аукциона продадут 50-летний Mercedes-Benz короля Швеции
На торги Bilweb выставлен Mercedes-Benz S-Class в кузове W116, выпущенный в 1973 году. Когда-то он принадлежал королю Швеции Карлу XVI Густаву. Пробег лимузина составляет 332 тыс. км. Из других характеристик автомобиля известно, что у него автоматическая коробка передач, карбюраторный силовой агрегат, минимальное оснащение – нет даже кондиционера.
Как отмечается в объявлении, несмотря на 50-летний срок жизни, автомобиль не подвергся ни одной реставрации. Впрочем, и состояние его далеко от идеального: видны следы коррозии на кузове, днище проржавело, а тканевый салон изрядно истрепался.
Эксперты уверены, что за машину не удастся выручить больших денег, учитывая ее состояние. Но зато новый хозяин приобретет авто с историей. Аукционная цена, заявленная на королевский Mercedes, – 150 тыс. крон (1,3 млн рублей по курсу).
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Источник: Bilweb
Фото: bilwebauctions.se
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