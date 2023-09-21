#
Выходные/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Нас пугают возможным дефицитом топлива. Начинать бояться?Нас пугают возможным дефицитом топлива. Начинать бояться?
Нефтяники: введение экспортной пошлины приведет...
Диагностировать неисправности и подбирать запчасти в России станет сложнееДиагностировать неисправности и подбирать запчасти в России станет сложнее
Диагностические системы Autodata и TEXA с 24...
Как уничтожить беспилотник – с помощью этого приложенияКак уничтожить беспилотник – с помощью этого приложения
Появилось приложение Радар.НФ для борьбы с...

Чуть дороже Гранты: с аукциона продадут 50-летний Mercedes-Benz короля Швеции

Mercedes-Benz короля Карла XVI Густава оценили в 1,3 млн рублей

На торги Bilweb выставлен Mercedes-Benz S-Class в кузове W116, выпущенный в 1973 году. Когда-то он принадлежал королю Швеции Карлу XVI Густаву. Пробег лимузина составляет 332 тыс. км. Из других характеристик автомобиля известно, что у него автоматическая коробка передач, карбюраторный силовой агрегат, минимальное оснащение – нет даже кондиционера.

Mercedes-Benz S-Class 1973 года, принадлежавший королю Швеции Карлу XVI Густаву
Mercedes-Benz S-Class 1973 года, принадлежавший королю Швеции Карлу XVI Густаву
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

«Китаец» на замену Лексуса – тест-драйв и видео

Как отмечается в объявлении, несмотря на 50-летний срок жизни, автомобиль не подвергся ни одной реставрации. Впрочем, и состояние его далеко от идеального: видны следы коррозии на кузове, днище проржавело, а тканевый салон изрядно истрепался.

Эксперты уверены, что за машину не удастся выручить больших денег, учитывая ее состояние. Но зато новый хозяин приобретет авто с историей. Аукционная цена, заявленная на королевский Mercedes, – 150 тыс. крон (1,3 млн рублей по курсу).

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Bilweb

Фото: bilwebauctions.se


Mercedes-Benz S-Class 1973 года, принадлежавший королю Швеции Карлу XVI Густаву
Mercedes-Benz S-Class 1973 года, принадлежавший королю Швеции Карлу XVI Густаву
Mercedes-Benz S-Class 1973 года, принадлежавший королю Швеции Карлу XVI Густаву
Mercedes-Benz S-Class 1973 года, принадлежавший королю Швеции Карлу XVI Густаву
Mercedes-Benz S-Class 1973 года, принадлежавший королю Швеции Карлу XVI Густаву
Mercedes-Benz S-Class 1973 года, принадлежавший королю Швеции Карлу XVI Густаву
Mercedes-Benz S-Class 1973 года, принадлежавший королю Швеции Карлу XVI Густаву
Mercedes-Benz S-Class 1973 года, принадлежавший королю Швеции Карлу XVI Густаву

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 4
Поделиться:
Оцените материал:
0