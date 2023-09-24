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Инженеры учат автомобили прислушиваться к «слепым зонам»

С помощью ИИ автомобили смогут обнаруживать объекты вне зоны видимости водителя

Институт цифровых медиатехнологий Фраунгофера разрабатывает системные решения с поддержкой искусственного интеллекта для акустической съемки ситуации на дороге. Простыми словами, автомобиль сможет обнаруживать предметы, находящиеся вне зоны видимости по звуковой «картинке», исходящей от источника.

Микрофоны при этом не портят внешнего вида и встроены в зеркала и кронштейны камер.

Новую технологию уже вовсю испытывают, и она станет прорывом в повышении безопасности, рассказал Мориц Брандес, руководитель проекта The Hearing (Слух).

В настоящее время инженеры тестируют акустический помощник поворота, который дополнит системы камер анализом шумов и обнаружит таким образом скрытые от глаз предметы на дороге.

The Hearing
The Hearing
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Акустические сигналы также могут пригодиться при парковке задним ходом, использовании прицепа или обычном маневрировании автомобиля.

Подключенные микрофоны могут использовать интеллектуальное программное обеспечение, позволяющее взаимодействовать с посторонними без необходимости открывать окна.

Источник: SpringerProfessional

Фото: Fraunhofer IDMT

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За РулемАлексеева Елена
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