Автомобиль – хозяину: узнаю тебя по голосу

Голосовая аутентификация в автомобиле становится все востребованнее

Управление голосом само по себе не является чем-то новым в автомобильном секторе. Наша навигационная система уже позволяет использовать акустические инструкции. Например, «Лаура», языковой помощник от Skoda, понимает не только команды, но и разные сочетания слов для управления навигацией или кондиционером. Высказываний типа «Мне холодно» или «Что-то стекло запотело» достаточно, чтобы автомобиль отрегулировал кондиционер.

Однако задача усложняется, когда голосовое управление сочетается с голосовой аутентификацией (распознаванием владельца). Система должна гарантировать, что голосовая команда исходит от конкретного человека или конкретного голоса.

В таких сценариях решающую роль играют различные технологии, искусственный интеллект и семантические сети, приложения голосовой печати, микроконтроллеры и цифровые двойники, рассказывают Мария Мюллер и Дэн Фитцпатрик из Frank Reply (компания специализируется на новых технологиях в области голоса).

Все идет к тому, чтобы, например, после покупок вы могли приказать голосовому интерфейсу: «Открой багажник», и дверь багажника распахнулась бы. Также благодаря биометрической верификации вам не придется беспокоиться о несанкционированном доступе.

Прототип безопасной разблокировки автомобиля уже разработан поставщиком Brose. Чтобы голосовое решение работало, система проверит биометрическую аутентификацию голоса, сопоставив его с более чем 150 характеристиками для выявления совпадений с конкретным биометрическим профилем.

Интегрированная в модель машинного обучения система различает до 16 эмоций. Если «стресс-тест» пройден, она отопрет двери или заведет машину.

Китайский производитель автомобилей Ora показывает, как это уже работает, на своей модели Funky Cat. На основе выбора слов и тона голоса с помощью искусственного интеллекта автомобиль распознает эмоциональное состояние хозяина и реагирует подходящей музыкой, соответствующим освещением или даже успокаивающими или бодрящими фразами (в зависимости от ситуации).

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Источник: SpringerProfessional

Фото: скриншот видео YouTube