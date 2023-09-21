Новый российский внедорожник: официальный дебют – скоро
Российский внедорожник Visuva впервые представят публике 1 декабря 2023 года. Презентация прототипа состоится на выставке «Вездеходер», которая пройдет в начале зимы в Москве, сообщает источник.
Напомним, Visuva – это красноярский стартап, предполагающий выпуск багги с закрытым трехдверным кузовом из композитных панелей собственного производства. Машина может модифицироваться по желанию заказчика.
По предварительным данным, в движение машину будет приводить двигатель Great Wall мощностью 345 л.с. По словам авторов проекта, автомобиль будет пригоден для комфортного перемещения как по городу, так и по бездорожью.
Цены на новинку пока не называются. Но предзаказ обещают открыть уже в ноябре – то есть еще до полноценной презентации проекта.
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Источник: Автопоток
Фото: Visuva
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