Это что за зверь? Visuva – сделано в Красноярске!
Красноярский стартап Visuva представил рендеры футуристичного внедорожника, планирующегося к выпуску и продажам. По сути это багги: пространственная алюминиевая рама и внешние композитные панели собственного производства.
Расположение двигателя – заднее. В качестве оного, по предварительным данным, выступит агрегат Great Wall с отдачей 345 л.с. Прочие характеристики обещают раскрыть ближе к старту продаж.
Несмотря на явную гоночную родословную, кузов у автомобиля будет полноценным – закрытого типа, трехдверный. Разработчики говорят о возможной кастомизации под запросы заказчика и уверяют, что на машине будет комфортно и на бездорожье, и в городе.
Название Visuva образовано из первых слогов слов латинизма «viam supervadet vadens», то есть «дорогу осилит идущий», и обыгрывает понятие «визуализация мечты» и мощь, сравнимую с вулканом Везувий. Предзаказ на машины обещают открыть уже в ноябре.
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Источник: VISUVA
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