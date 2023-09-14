#
Выходные/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Чат-бот Александра ответила на вопросы пассажиров более 5 млн разЧат-бот Александра ответила на вопросы пассажиров более 5 млн раз
Чат-бот Александра действует с 2020 года и...
Спортивная Lada Granta мощностью 122 л.с. уже у дилера: ценаСпортивная Lada Granta мощностью 122 л.с. уже у дилера: цена
Новую Lada Granta Sport выставили на продажу за...
Назван очень надежный внедорожник по цене новой НивыНазван очень надежный внедорожник по цене новой Нивы
Эксперт «За рулем»: хорошая альтернатива новой...

Это что за зверь? Visuva – сделано в Красноярске!

В России создают 345-сильный внедорожник Visuva

Красноярский стартап Visuva представил рендеры футуристичного внедорожника, планирующегося к выпуску и продажам. По сути это багги: пространственная алюминиевая рама и внешние композитные панели собственного производства.

Расположение двигателя – заднее. В качестве оного, по предварительным данным, выступит агрегат Great Wall с отдачей 345 л.с. Прочие характеристики обещают раскрыть ближе к старту продаж.

Внедорожник Visuva
Внедорожник Visuva

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

Эвакуировали из собственного двора: 5 причин

Несмотря на явную гоночную родословную, кузов у автомобиля будет полноценным – закрытого типа, трехдверный. Разработчики говорят о возможной кастомизации под запросы заказчика и уверяют, что на машине будет комфортно и на бездорожье, и в городе.

Название Visuva образовано из первых слогов слов латинизма «viam supervadet vadens», то есть «дорогу осилит идущий», и обыгрывает понятие «визуализация мечты» и мощь, сравнимую с вулканом Везувий. Предзаказ на машины обещают открыть уже в ноябре.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: VISUVA

Фото: https://vk.com/visuva_tech

Внедорожник Visuva
Внедорожник Visuva
Внедорожник Visuva
Внедорожник Visuva
Внедорожник Visuva
Внедорожник Visuva

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 176
Поделиться:
Оцените материал:
0