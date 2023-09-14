Это что за зверь? Visuva – сделано в Красноярске!

В России создают 345-сильный внедорожник Visuva

Красноярский стартап Visuva представил рендеры футуристичного внедорожника, планирующегося к выпуску и продажам. По сути это багги: пространственная алюминиевая рама и внешние композитные панели собственного производства.

Расположение двигателя – заднее. В качестве оного, по предварительным данным, выступит агрегат Great Wall с отдачей 345 л.с. Прочие характеристики обещают раскрыть ближе к старту продаж.

Внедорожник Visuva

Несмотря на явную гоночную родословную, кузов у автомобиля будет полноценным – закрытого типа, трехдверный. Разработчики говорят о возможной кастомизации под запросы заказчика и уверяют, что на машине будет комфортно и на бездорожье, и в городе.

Название Visuva образовано из первых слогов слов латинизма «viam supervadet vadens», то есть «дорогу осилит идущий», и обыгрывает понятие «визуализация мечты» и мощь, сравнимую с вулканом Везувий. Предзаказ на машины обещают открыть уже в ноябре.

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Источник: VISUVA

Фото: https://vk.com/visuva_tech