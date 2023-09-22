Перечислены способы сэкономить на обслуживании машины

На сервисе можно сэкономить, самостоятельно меняя масло и жидкости

Обслуживание в официальных центрах в первом полугодии полорожало на 21%, тем не менее, растет число автовладельцев, которые предпочитают делать это у дилеров, сообщил директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.

Причину он видит в том, что дилеры фиксируют работы в сервисной книжке, и владельцы машин думают, что это поможет им в будущем продать автомобиль подороже, так как обслуживание машины выглядит «прозрачно».

Эксперт говорит, что при этом можно немного сэкономить на техническом обслуживании, приведя ряд несложных операций самостоятельно. Например, проверить заряд АКБ, уровень технических жидкостей, заменить моторное масло, омывающую жидкость. На замене воздушного фильтра можно сэкономить до 650 рублей, салонного фильтра – от 400 до 1600 рублей, без учета стоимости расходников. Также можно немного сэкономить и на мелочах. Например, менять дворники не целиком, а только резинки к ним.

А вот на стоимости расходных материалов специалист экономить не советует. Если использованы не рекомендованные производителем запчасти, можно лишиться гарантии и столкнуться с неполадками в работе.

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Источник: «Лента.ру»

Фото: Depositphotos