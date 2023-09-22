#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Москвич» увеличил скидку на автомобили«Москвич» увеличил скидку на автомобили
Кроссоверы Москвич 3 теперь можно купить с...
Использование большого рычага чревато сворачиванием головки болтаКак уберечь металл и резьбовые соединения от ржавчины
Все, кто в той или иной мере сталкивался с...
Назван способ продлить ресурс электромобиляНазван способ продлить ресурс электромобиля
Новое исследование показало, что губительнее...

Перечислены способы сэкономить на обслуживании машины

На сервисе можно сэкономить, самостоятельно меняя масло и жидкости

Обслуживание в официальных центрах в первом полугодии полорожало на 21%, тем не менее, растет число автовладельцев, которые предпочитают делать это у дилеров, сообщил директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.

Причину он видит в том, что дилеры фиксируют работы в сервисной книжке, и владельцы машин думают, что это поможет им в будущем продать автомобиль подороже, так как обслуживание машины выглядит «прозрачно».

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Эксперт говорит, что при этом можно немного сэкономить на техническом обслуживании, приведя ряд несложных операций самостоятельно. Например, проверить заряд АКБ, уровень технических жидкостей, заменить моторное масло, омывающую жидкость. На замене воздушного фильтра можно сэкономить до 650 рублей, салонного фильтра – от 400 до 1600 рублей, без учета стоимости расходников. Также можно немного сэкономить и на мелочах. Например, менять дворники не целиком, а только резинки к ним.

Эти предметы обязательно нужно возить с собой в автомобиле

А вот на стоимости расходных материалов специалист экономить не советует. Если использованы не рекомендованные производителем запчасти, можно лишиться гарантии и столкнуться с неполадками в работе.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Лента.ру»

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0