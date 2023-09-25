Права на 20 лет? Эта идея не пройдет, и вот почему
Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев недавно предложил выдавать права не на 10, а на 20 лет. Он считает, что не нужно водителю терять время на сбор лишних бумажек, если тот законопослушный, не состоит нигде на учете и проходит все медицинские комиссии.
Но 20 лет – срок все-таки приличный. В конце концов, за это время могут возникнуть заболевания, несовместимые с вождением авто. Есть ли у этой идеи шанс?
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
«Москвичев говорит о некоем условии "исправного прохождения медицинских комиссий". Вот что это такое? Хотелось бы подробностей. Ведь мы можем получить для водителя обратный эффект. Права (допустим) будут действовать 20 лет, а медкомиссию заставят проходить каждые 2 года или 5 лет. И инспектор при проверке документов будет спрашивать не только права и СТС, но и требовать или "пробивать" по базе медсправку.
Идея интересная, но непроходная по ряду причин. В первую очередь, из-за нашей непрозрачности получения медицинских справок и прохождения медкомиссий. Вроде бы и базы объединены, но у нас по-прежнему есть частные медучреждения и есть государственные клиники, в которых существуют медкомиссии. И мы из своего опыта понимаем, что во многих случаях эта процедура – профанация».
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Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС, «За рулем»
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