Права на 20 лет? Эта идея не пройдет, и вот почему

Максим Кадаков: права на 20 лет могут не облегчить, а усложнить жизнь водителю

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев недавно предложил выдавать права не на 10, а на 20 лет. Он считает, что не нужно водителю терять время на сбор лишних бумажек, если тот законопослушный, не состоит нигде на учете и проходит все медицинские комиссии.

Но 20 лет – срок все-таки приличный. В конце концов, за это время могут возникнуть заболевания, несовместимые с вождением авто. Есть ли у этой идеи шанс?

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

«Москвичев говорит о некоем условии "исправного прохождения медицинских комиссий". Вот что это такое? Хотелось бы подробностей. Ведь мы можем получить для водителя обратный эффект. Права (допустим) будут действовать 20 лет, а медкомиссию заставят проходить каждые 2 года или 5 лет. И инспектор при проверке документов будет спрашивать не только права и СТС, но и требовать или "пробивать" по базе медсправку.

Идея интересная, но непроходная по ряду причин. В первую очередь, из-за нашей непрозрачности получения медицинских справок и прохождения медкомиссий. Вроде бы и базы объединены, но у нас по-прежнему есть частные медучреждения и есть государственные клиники, в которых существуют медкомиссии. И мы из своего опыта понимаем, что во многих случаях эта процедура – профанация».

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Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС, «За рулем»