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Нет перелицованным «китайцам»: смотрите, это Лада Муромец!

Представлен кроссовер Муромец-1 под марками КАМАЗ и Lada

Запустить проект российского кроссовера или внедорожника в настоящее время пробуют сразу несколько независимых разработчиков. Пока одни работают над автомобилем собственного бренда (например, Visuva или Стрела), другие пытаются предложить свои услуги гигантам индустрии.

Московский инженер Александр Батулин представил на конкурс «Лучший промышленный дизайн России» проект кроссовера Муромец-1. Модель заявлена в категории «Транспортное средство» и номинации «Дизайн-прототип». Выглядит показанная на рендерах машина довольно интересно.

Два варианта Муромца – под марками КАМАЗ и Lada
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«Дизайн экстерьера автомобиля соответствует темпераменту жизни в большом городе. Сочетание плавных и изогнутых линий кузова автомобиля придает его облику одновременно внушительную уверенность и сильную энергию мощности», – считает автор проекта.

Сообщается, что модель проектируется с 7-местным салоном. А вариантов названия предполагается два: КАМАЗ Муромец-1 или Лада Муромец-1. Увы, победить ни по решению жюри, ни по открытому онлайн-голосованию проект не смог.

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Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

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Источник: Промышленный дизайн в России

Фото: redesign.otkroimosprom.ru

Два варианта Муромца – под марками КАМАЗ и Lada

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За РулемИннокентий Кишкурно
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