Эти автомобили больше всего привлекают угонщиков

Рейтинг самых угоняемых машин возглавила Honda Accord

Портал HotCars составил топ-10 автомобилей, на которые приходится самое большое количество угонов в США. Верхнюю строчку заняла Honda Accord – только за последний год от своих хозяев «уехали» 52 244 автомобиля.

На втором месте еще одна модель Honda – Civic (почти 50 000 угонов за последний год).

В США традиционно большой интерес у автомобилистов к пикапам, вероятно поэтому на третьей строчке оказались Ford F-серии (более 30 тыс. случае угона) и Chevrolet Silverado (27 771 зафиксированных фактов кражи).

В антирейтинг самых угоняемых также вошли:

Nissan Altima

BMW i3

Infiniti Q30

Lexus RX 350

Alfa Romeo Giulia

Kia Rio

Dodge Charger SRT Hellcat.

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Источник: HotCars

Фото: Depositphotos