Эти автомобили больше всего привлекают угонщиков
Портал HotCars составил топ-10 автомобилей, на которые приходится самое большое количество угонов в США. Верхнюю строчку заняла Honda Accord – только за последний год от своих хозяев «уехали» 52 244 автомобиля.
На втором месте еще одна модель Honda – Civic (почти 50 000 угонов за последний год).
В США традиционно большой интерес у автомобилистов к пикапам, вероятно поэтому на третьей строчке оказались Ford F-серии (более 30 тыс. случае угона) и Chevrolet Silverado (27 771 зафиксированных фактов кражи).
В антирейтинг самых угоняемых также вошли:
- Nissan Altima
- BMW i3
- Infiniti Q30
- Lexus RX 350
- Alfa Romeo Giulia
- Kia Rio
- Dodge Charger SRT Hellcat.
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Источник: HotCars
Фото: Depositphotos
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