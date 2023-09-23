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Эти автомобили больше всего привлекают угонщиков

Рейтинг самых угоняемых машин возглавила Honda Accord

Портал HotCars составил топ-10 автомобилей, на которые приходится самое большое количество угонов в США. Верхнюю строчку заняла Honda Accord – только за последний год от своих хозяев «уехали» 52 244 автомобиля.

На втором месте еще одна модель Honda – Civic (почти 50 000 угонов за последний год).

В США традиционно большой интерес у автомобилистов к пикапам, вероятно поэтому на третьей строчке оказались Ford F-серии (более 30 тыс. случае угона) и Chevrolet Silverado (27 771 зафиксированных фактов кражи).

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В антирейтинг самых угоняемых также вошли:

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  • Nissan Altima
  • BMW i3
  • Infiniti Q30
  • Lexus RX 350
  • Alfa Romeo Giulia
  • Kia Rio
  • Dodge Charger SRT Hellcat.

Источник: HotCars

Фото: Depositphotos

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

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За РулемПономарева Дарина
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