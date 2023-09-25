Компенсацию по ОСАГО будут рассчитывать по-новому

ЦБ предложил изменить схему расчета выплат по ОСАГО

Банк России считает справедливым включить в справочник запчастей сведения о ценах не только Москвы и Московской области, но и по другим российским регионам. По мнению регулятора, это позволит владельцам авто получать по ОСАГО реальные выплаты, достаточные для ремонта машины.

Сейчас при расчете выплат по ОСАГО страховщики учитывают стоимость конкретной запчасти, опираясь на ее стоимость в столичном регионе. Поправки на региональную ситуацию при этом минимальны. Такой порядок не отражает в полной мере особенности ценообразования на той или иной территории, считают в ЦБ.

Так как каналы поставок запасных частей по параллельному импорту формируются во многих регионах России, Центробанк предложил «расширить список регионов, для которых в справочник будут включаться местные цены, и рассчитывать выплаты с учетом специфики этих территорий».

Для тех регионов, которые в этот перечень не попадут, стоимость конкретной запчасти будет считаться по ее минимальной цене из всего списка и корректироваться на региональный коэффициент.

«Нововведение не повлияет на действующие сроки и порядок выплат компенсации по ОСАГО», — заверили в Банке России.

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Источник: Банк России

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