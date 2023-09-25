Кроссовер Kaiyi X3 Pro – известна цена
Кроссоверы Kaiyi X3 Pro уже появились у российских дилеров, правда, пока ограниченной партией. Цена на новинку в автосалонах стартует от 2,5 млн рублей, сообщил замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.
«В сетях дилеров появилось ограниченное число автомобилей Kaiyi X3 Pro для демонстрации клиентам, рекомендованная цена — 2,5 млн рублей», — рассказал он.
Российским покупателям Kaiyi X3 Pro предложат в единственной комплектации Luxury. Комплектуется переднеприводный кроссовер турбодвигателем объемом 1,5 л мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором.
Как сообщалось ранее, на этой неделе начались продажи Kaiyi X3. В базовой версии Comfort с механикой автомобиль продают от 2 117 650 рублей, а в версии с вариатором – от 2 220 950 рублей.
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Источник: Российская газета
Фото: Kaiyi
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