#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Такси прогонят из дворовТакси прогонят из дворов
Запрет стоянки такси в жилой зоне нашел...
Разворот на месте, плаванье и не только – видео внедорожника BYDРазворот на месте, плаванье и не только – видео внедорожника BYD
BYD показал возможности супервнедорожника...
Opel Astra возглавила список самых ненадежных авто с пробегомOpel Astra возглавила список самых ненадежных авто с пробегом
Портал WhatCar назвал самые проблемные...

Кроссовер Kaiyi X3 Pro – известна цена

Дилеры начали продажи кроссовера Kaiyi X3 Pro по цене от 2,5 млн рублей

Кроссоверы Kaiyi X3 Pro уже появились у российских дилеров, правда, пока ограниченной партией. Цена на новинку в автосалонах стартует от 2,5 млн рублей, сообщил замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

«В сетях дилеров появилось ограниченное число автомобилей Kaiyi X3 Pro для демонстрации клиентам, рекомендованная цена — 2,5 млн рублей», — рассказал он.
Kaiyi X3 Pro
Kaiyi X3 Pro
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Какой антифриз залить и не угробить мотор – эксперт поделился секретами

Российским покупателям Kaiyi X3 Pro предложат в единственной комплектации Luxury. Комплектуется переднеприводный кроссовер турбодвигателем объемом 1,5 л мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором.

Как сообщалось ранее, на этой неделе начались продажи Kaiyi X3. В базовой версии Comfort с механикой автомобиль продают от 2 117 650 рублей, а в версии с вариатором – от 2 220 950 рублей.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Российская газета

Фото: Kaiyi

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Kaiyi X3 Pro

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв