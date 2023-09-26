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Скандальный Mercedes Бритни Спирс пустят с молотка

Черный Mercedes-Benz CLK350 Бритни Спирс продадут за 70 тыс. долларов

На продажу выставлен черный Mercedes-Benz CLK350, сопровождающий певицу Бритни Спирс во множестве скандалов. Машина с 2011 года экспонируется в музее автомобилей Volo Auto Museum в Иллинойсе.

Приобрести «самый часто фотографируемый автомобиль знаменитости в мире» можно за 70 тыс. долларов (около 6,8 млн рублей по сегодняшнему курсу).

Mercedes-Benz Бритни Спирс
Mercedes-Benz Бритни Спирс
Mercedes-Benz CLK350 Бритни Спирс
Mercedes-Benz CLK350 Бритни Спирс
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На ставшем легендарном Мерседесе певица Бритни Спирс ездила в 2007 году, когда она находилась в депрессии и переживала личный кризис. На этом спортивном кабриолете певица ездила по Лос-Анджелесу, скрывалась от папарацци, уезжала с шумных вечеринок, на нем же она попала в резонансное ДТП. Журналисты сделали сотни снимков Спирс возле этой машины или внутри нее.

Mercedes-Benz CLK350 Бритни Спирс
Mercedes-Benz CLK350 Бритни Спирс

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Источник: TMZ

Фото: volocars.com, Zuma\TASS

Mercedes-Benz Бритни Спирс
Mercedes-Benz CLK350 Бритни Спирс
Mercedes-Benz CLK350 Бритни Спирс
Mercedes-Benz CLK350 Бритни Спирс

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