Музейные экземпляры Лад, Москвичей и Волг продадут с аукциона
Музей Abarth Works объявил аукцион, на котором планирует продать коллекцию классических советских автомобилей. Стандартные модели Lada музей готов отдать покупателю оптом за 35 тыс. евро (примерно 3,6 млн рублей по текущему курсу).
А вот редкие спортивные модификации машин можно будет приобрести отдельными лотами. Так, заряженная Lada VFTS, построенная на базе ВАЗ-2105, оценивается коллекционерами в 5 тыс. евро (около 500 тыс. рублей по текущему курсу). Есть в коллекции по такой же стоимости спортивные Самары и Lada Niva.
Коллекция Москвичей (в нее входят модель 2140, пикап Москвич-2335 и трековая версия Москвича-412) готовы продать за 21 тыс. евро (порядка 2 млн рублей).
Продукция Горьковского автозавода в музее тоже есть. За ГАЗ-21 Волга и редкий универсал ГАЗ-М24 с дизельным мотором на торгах хотят выручить около 12 тыс. евро (примерно 1,2 млн рублей).
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Источник: Car&Classic
Фото: Abarth Works
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