Улучшенный бензин повышает мощность? Эксперт дал ответ
Каждый из нас периодически сталкивается с так называемыми улучшенными или фирменными бензинами. Реклама обещает массу плюсов от использования, но сколько их на самом деле? Так ли они значимы, как описывается? И стоит ли вообще улучшенный бензин своих денег? Об этом «За рулем» рассказывает в новой большой статье.
Одно из преимуществ улучшенного бензина, которое разбирается в этом материале – это увеличение отдачи мотора. Вопрос вроде простой: увеличивает ли такое топливо мощность? Но в ответе есть два нюанса, на которые мало кто обращает внимание:
- Часто повышение мощности описывается производителем как «мгновенный эффект». Это означает… единичный пик на графике!
- Вам могут пообещать прирост отдачи на величину до 10%. Но «до 10%» и «на 10%» – абсолютно разные вещи.
Вывод: прирост может быть, но не столь значительный, чтобы вы его ощутили…
И что, со всеми полезными свойствами улучшенного бензина так? Давайте разберемся с этим!
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Фото: Unspash
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