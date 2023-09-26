Мощный и экономичный: Changan везет в Россию новый кроссовер

Осенью в России стартуют продажи гибридного Changan Uni-K

Changan планирует уже в этом году начать продажи на российском рынке своего самого мощного кроссовера. Гибридный Changan Uni-K 2023 года оснащен 2,5 литровым мотором мощностью 170 л.с. и электродвигателем мощностью 116 л.с. Цена новинки для покупателей в России пока не известна, а на родине его продают за 188 тыс. юаней (примерно 2,5 млн рублей по текущему курсу).

Changan Uni-K

Запас хода на полностью заряженной батарее емкостью 30,7 кВт·ч составляет 135 км. Запас хода такого кроссовера – до 1100 километров. Привод только передний, коробка – шестиступенчатый робот.

Автопроизводитель позиционирует гибридный Uni-K как очень экономичный автомобиль: расход в гибридном режиме (когда ДВС заряжает тяговую батарею, а колеса вращает исключительно электромотор) составляет 0,9 л на 100 км. По оснащению гибридный Uni-K не отличается от своего бензинового собрата.

Changan Uni-K

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Источник: Известия

Фото: Changan