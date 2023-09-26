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До конца года Chery начнет выпуск нового...

Chery показала первые изображения нового большого кроссовера

До конца года Chery начнет выпуск нового большого кроссовера Fengyun T11

В новой линейке гибридных и электрических автомобилей Chery до конца 2023 года появится новый кроссовер. Компания поделилась первыми изображениями первой модели перспективной линейки Fengyun.

Chery Fengyun T11 будет комплектоваться гибридной силовой установкой Kunpeng C-DM, базирующейся на турбомоторе объемом 1,5 л мощностью 154 л.с. (220 Нм), и трехступенчатой коробкой DHT.

Chery Fengyun T11
Chery Fengyun T11
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На опубликованных официальных снимках видно, что на кроссовере будет светящийся логотип, скрытые дверные ручки, черные стойки и многоспицевые легкосплавные диски. При взгляде сбоку конструкция скрытых стоек B/C/D создает впечатление подвесной крыши, что визуально увеличивает его длину.

До конца 2024 года в линейке Fengyun должны появиться шесть новых моделей.

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Источник, фото: Autohome

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За РулемПономарева Дарина
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