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МЦД появится в регионах, граничащих с Подмосковьем

Все пять МЦД могут продлить за пределы Московской области

Все Московские центральные диаметры (МЦД) планируется протянуть за пределы Московской области. Как сообщил и.о. заммэра столицы Максим Ликсутов, это станет вторым этап развития Центрального транспортного узла.

«Программа предусматривает продление всех диаметров, в случае ее одобрения, безусловно, правительством Российской Федерации. Эту программу мы готовили совместно с коллегами из Министерства транспорта РФ, Российских железных дорог и правительства Московской области», – рассказал Ликсутов.
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МЦД могут быть продлены в «Ярославскую, Тульскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую и другие области», уточнил глава столичного Дептранса.

Что касается тарифов на такие поездки, то они пока не обсуждались: прежде необходимо принять решение по подвижному составу, графику и интенсивности движения, подчеркнул Ликсутов.

Всего в столице планируется запустить пять диаметров: четыре из них уже работают, остался последний – МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.

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Источник: ТАСС

Фото: АГН «Москва»

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