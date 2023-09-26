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Mercedes оснастил новый внедорожник AMG GLC 43 и 63 Coupe мощным турбомотором

Mercedes показал внедорожники AMG GLC 43 и 63 SE Performance в Coupe-версии

Немецкий автоконцерн Mercedes презентовал внедорожники AMG GLC 43 и 63 SE Performance в Coupe-версии. В новых моделях производитель заменил V6 и V8 двигатели «турбочетверками».

Mercedes AMG GLC Coupe
Mercedes AMG GLC Coupe
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Мощность новому AMG GLC 43 Coupe обеспечивают двигатель объемом 2 л с турбонаддувом в совокупности с электрической установкой. Получается мощность в 416 л.с. при работе со стандартной девятиступенчатой автоматической коробкой передач. На максимальной скорости можно выжать до 250 км/ч, автомобиль за 4,7 секунды разгоняется до 100 км/ч.

Модель GLC SE Performance оснащена двигателем 2.0, мощностью 469 л.с., он функционирует с синхронным электродвигателем постоянного тока. Под капотом этого внедорожника 671 л.с., для разгона до скорости 100 км/ч ему понадобится всего 3,5 секунды, максимальная скорость отмечена цифрой 275 км/ч.

Mercedes AMG GLC Coupe
Mercedes AMG GLC Coupe

Версии Coupe, вплоть до оформления салона, содержат аналогичные элементы, что и у выпущенной ранее модели AMG GLC. Информацию о сроках выхода моделей на рынок Mercedes пока не обнародовал.

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Источник: Rambler

Фото: Mercedes

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За РулемСветлана Тарасенко
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