За сутки две одинаковых машины: в Подмосковье поймали угонщика
Очередное дело с серийными угонами автомобилей раскрыла полиция в Московской области. На сей раз объектом «охоты» преступника стали кроссоверы Nissan Juke. Как выяснили сотрудники угрозыска, 35-летний житель Сергиева Посада в течение суток похитил два автомобиля, стоявшие во дворах в Ивантеевке.
При угонах злоумышленник пользовался специальным техническим устройством, позволяющим вскрывать и заводить машины без ключей. Он снял с автомобилей номера и перегнал в заранее подготовленные «отстойники». Полиции удалось определить маршрут этих перемещений – автомобили нашлись в заброшенных гаражных боксах в городе Хотьково и поселке Богородское.
Сейчас угонщик задержан и заключен под стражу, против него возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ. Устанавливаются дополнительные эпизоды, к которым мог быть причастен этот человек. Машины будут возвращены владельцам.
Источник: МВД Медиа
Фото: МВД Медиа
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