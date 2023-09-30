За сутки две одинаковых машины: в Подмосковье поймали угонщика

Полиция задержала мужчину, за сутки похитившего два кроссовера Nissan Juke

Очередное дело с серийными угонами автомобилей раскрыла полиция в Московской области. На сей раз объектом «охоты» преступника стали кроссоверы Nissan Juke. Как выяснили сотрудники угрозыска, 35-летний житель Сергиева Посада в течение суток похитил два автомобиля, стоявшие во дворах в Ивантеевке.

При угонах злоумышленник пользовался специальным техническим устройством, позволяющим вскрывать и заводить машины без ключей. Он снял с автомобилей номера и перегнал в заранее подготовленные «отстойники». Полиции удалось определить маршрут этих перемещений – автомобили нашлись в заброшенных гаражных боксах в городе Хотьково и поселке Богородское.

Сейчас угонщик задержан и заключен под стражу, против него возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ. Устанавливаются дополнительные эпизоды, к которым мог быть причастен этот человек. Машины будут возвращены владельцам.

Источник: МВД Медиа

Фото: МВД Медиа