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Выбор моделей авто в России сократится. Есть причина

С 1 октября официально представленные бренды будут доступны только у дилеров

Минпромторг меняет правила ввоза автомобилей по параллельному импорту. Согласно нововведению, с 1 октября автомобили брендов, имеющих официальное представительство в стране, будут доступны исключительно через авторизованных дилеров.

Эти изменения приведут к резкому уменьшению ассортимента доступных марок и моделей. Поставки многих брендов, которые ранее попадали на российский рынок через альтернативные каналы, будут ограничены. В ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» считают, что это приведет к постепенному исчезновению альтернативных путей поставок. То есть параллельный импорт будет схлопываться.

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В будущем по параллельному импорту будут ввозить машины лишь тех брендов, которые покинули страну. С учетом изменений в сертификации, некоторые марки вообще станет невыгодно поставлять в Россию.

Конкретные модели, которые могут исчезнуть из продажи, пока назвать трудно. Однако можно предположить, что автомобили с низким спросом и высокими издержками могут столкнуться с трудностями на более конкурентном рынке. Это, в свою очередь, приведет к увеличению доли массовых моделей на рынке, а потом к повышению цен на премиум-автомобили, что ограничит спрос на них.

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Источник: «Автостат»

Фото: Александр Артеменков/ТАСС

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