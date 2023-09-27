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В Узбекистане появится еще один китайский автозавод

BYD создаст в Узбекистане предприятие по производству электромобилей и гибридов

Китайский конгломерат BYD намерен начать выпуск в Узбекистане электромобилей и гибридных автомобилей. С этой целью BYD Auto и АО «Узавтосаноат» создадут совместное предприятие BYD Uzbekistan Factory. Соглашение между китайским концерном и министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана уже подписано.

BYD Uzbekistan Factory «станет первым совместным предприятием китайского лидера по производству электромобилей за пределами КНР», отметили в республиканском ведомстве.

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Планируется, что изначально будет выпускаться по 50 тыс. автомобилей в год. На завершающем этап реализации инвестиционного проекта предприятие сможет выйти на проектную мощность в 300 тыс. единиц.

В перспективе стороны не исключают, что могут наладить производство полугрузовых и грузовых автомобилей на альтернативных источниках энергии.

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Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Источник: ТАСС

Фото: BYD, Unsplash

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