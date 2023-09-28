Еще один кроссовер Kaiyi вышел на российский рынок

В России начались продажи «продвинутых» кроссоверов Kaiyi X3 Pro по цене 2,5 млн рублей

Китайский автопроизводитель Kaiyi объявил об официальном старте продаж продвинутой версии кроссовера Kaiyi X3 Pro. Для российского рынка эту модель производят на калининградском заводе «Автотор». Первая партия кроссоверов уже поступила к дилерам бренда.

Российскому покупателю X3 Pro доступен в единственной комплектации Luxury стоимостью 2,49 млн рублей. В отличии от классического Kaiyi X3 у него более мощный мотор - 1,5-литровый турбированный двигатель 147 л.с. (250 Нм) в сочетании с бесступенчатой трансмиссией.

Kaiyi X3 Pro

X3 Pro отличается от своего стандартного «собрата» и дизайном кузова, в частности, панорамной крышей.

«Матричная решетка радиатора, визуально разделенная на две части, создает эффект многослойности и объемности. Рельефный задний бампер с имитацией диффузора, два декоративных патрубка выхлопной системы и дополнительный спойлер на крыше – яркие элементы, дополняющие стремительный облик кроссовера», - говорится в сообщении производителя.

Kaiyi X3 Pro

Kaiyi X3 Pro Kaiyi X3 Pro

Центральная консоль в салоне автомобиля также получила новый дизайн с 10,25-дюймовым HD дисплеем мультимедиа. В отделке салона классический черный цвет дополнен вариантом в черно-оранжевом исполнении.

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Источник, фото: Kaiyi