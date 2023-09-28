#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota RoomyХэтчбек из топ-5 японского авторынка Toyota Roomy появится в России
По параллельному импорту цена «японца»...
Hyundai и Kia объявили о масштабной отзывной кампании: все дело в предохранителяхHyundai и Kia объявили о масштабной отзывной кампании: все дело в предохранителях
Из-за риска возгорания Hyundai и Kia отзовут...
Автоэксперт рассказал о доступных на авторынке РФ иномарках за миллион рублейАвтоэксперт рассказал о доступных на авторынке РФ иномарках за миллион рублей
Комплектация иномарок до миллиона рублей...

Еще один кроссовер Kaiyi вышел на российский рынок

В России начались продажи «продвинутых» кроссоверов Kaiyi X3 Pro по цене 2,5 млн рублей

Китайский автопроизводитель Kaiyi объявил об официальном старте продаж продвинутой версии кроссовера Kaiyi X3 Pro. Для российского рынка эту модель производят на калининградском заводе «Автотор». Первая партия кроссоверов уже поступила к дилерам бренда.

Российскому покупателю X3 Pro доступен в единственной комплектации Luxury стоимостью 2,49 млн рублей. В отличии от классического Kaiyi X3 у него более мощный мотор - 1,5-литровый турбированный двигатель 147 л.с. (250 Нм) в сочетании с бесступенчатой трансмиссией.

Kaiyi X3 Pro
Kaiyi X3 Pro
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Крепкий кузов, ресурс мотора — 400 000 км: солидное авто для всей семьи

X3 Pro отличается от своего стандартного «собрата» и дизайном кузова, в частности, панорамной крышей.

«Матричная решетка радиатора, визуально разделенная на две части, создает эффект многослойности и объемности. Рельефный задний бампер с имитацией диффузора, два декоративных патрубка выхлопной системы и дополнительный спойлер на крыше – яркие элементы, дополняющие стремительный облик кроссовера», - говорится в сообщении производителя.
Kaiyi X3 Pro
Kaiyi X3 Pro
Kaiyi X3 Pro
Kaiyi X3 Pro

Центральная консоль в салоне автомобиля также получила новый дизайн с 10,25-дюймовым HD дисплеем мультимедиа. В отделке салона классический черный цвет дополнен вариантом в черно-оранжевом исполнении.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник, фото: Kaiyi

Kaiyi X3 Pro
Kaiyi X3 Pro
Kaiyi X3 Pro
Kaiyi X3 Pro

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0