Автоэксперт рассказал о доступных на авторынке РФ иномарках за миллион рублей

Комплектация иномарок до миллиона рублей включает климат-контроль и ЭРА ГЛОНАСС

Самыми популярными и надежными автомобилями в России по цене до одного миллиона рублей являются Hyundai Solaris и Kia Rio. Таким мнением поделился президент Союза Автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров.

Рассуждая об иномарках на российском авторынке за эту стоимость, он посоветовал обратить внимание на Renault Logan 2015-2021 годов выпуска. В списке комплектации моделей есть подушка безопасности, антиблокировочная система (АВS), центральный замок, кондиционер.

Scoda Rapid тоже можно купить за миллион рублей 2014-2018 годов выпуска. В комплектацию модели есть подушка безопасности, сигнализация, иммобилайзер, однозонный климат-контроль и подогрев передних сидений.

За один миллион рублей можно найти Datsun mi-DO 2019-2020 годов выпуска. У модели есть кондиционер или однозонный климат-контроль, электропривод зеркал, подогрев передних сидений, ЭРА-ГЛОНАСС. В более старой модели установлена задняя камера.

Также в список машин по цене до миллиона рублей вошли Kia Picanto 2015-2018 гг., две модели Chevrolet: Aveo и Cobalt 2012-2014 года выпуска, за десятилетние машины цена колеблется от 400 до 800 тысяч рублей, более поздние модели — от 1,2 млн рублей.

Автомобиль Nissan Almera оснащен двигателем объемом 1,6 л мощностью 102 л.с. В списке — система помощи при старте в гору, однозонный климат-контроль и подогрев передних сидений. Еще один автомобиль, считающийся народным — Volkswagen Polo тоже можно приобрести за миллион рублей. Речь идет о моделях 2015-2019 годов выпуска.

Доступны по цене за один миллион рублей Suzuki SX4 2008-2013 годов выпуска. А Daewoo Matiz 2014 года вообще можно купить за 250-350 тысяч рублей.

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Источник: TSN24.ru

Фото: Depositphotos