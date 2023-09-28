Эксперты назвали негативные последствия несвоевременной замены моторного масла

Отсутствие замены масла чревато износом двигателя и снижением его мощности

Для бесперебойной и длительной работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) своевременная замена масла крайне важна. Если не делать этого регулярно, произойдет повышенный износ не только элементов двигателя, но и всех элементов турбокомпрессора. Таким мнением поделились специалисты-мотористы.

Автопроизводителя не просто так устанавливают рекомендуемые регламенты для смены технических жидкостей. Но не все водители им следуют, и напрасно. Дело в том, что в таком случае произойдет образование отложений на всех элементах ДВС. Этому предшествует разрушение присадок масла и загрязнение лубриканта продуктами сгорания. Когда отложения доходят до критической массы, мощность двигателя снижается в разы, более того — увеличивается содержание токсичных веществ в выхлопной системе.

Повышенный износ элементов ДВС

Еще одним негативным моментом несвоевременной замены масел является повышенный износ элементов двигателя. Изношенное масло становится причиной появления процессов окисления, вследствие этого нарушается полимеризация присадок, состав становится очень вязким. На дополнительный износ мотора влияет и чрезмерно загустевший лубрикант, который хуже циркулирует по маслоканалам. На фоне износа элементов мотора, происходит его перегрев и масляное голодание.

Проворот шатунных вкладышей

Еще одной неприятностью может стать проворачивание шатунных вкладышей, дело в том, что во время езды на отработанном масле система смазки начинает работать хуже, потому что снижаются смазывающие качества рабочих механизмов. В итоге все масляные каналы засоряются. Когда отработанного лубриканта становится много, то нагрузка на шатунные вкладыши усиливается, происходит их перегрев. Если не отреагировать оперативно, то они попросту провернутся.

Износ элементов турбокомпрессора

При езде на отработанном масле происходит деформация ротора, на фоне этого вал турбины и подшипники изнашиваются. После образования люфта на стенках появляются глубокие царапины, в итоге узел разрушается и уже не может работать на полную мощность. Исчерпавший ресурс лубрикант может засорить каналы смазки турбокомпрессора, вследствие этого его может заклинить.

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Источник: Tarantas.News

Фото: Depositphotos