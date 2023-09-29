Эти автомобили больше всего прибавят в цене до конца года

Подержанные автомобили до трех лет до конца годы вырастут в цене

Эксперты едины во мнении, что до конца текущего года стоимость как новых, так и подержанных автомобилей вырастет. Значительнее всего рост цен будет на трехлетние машины, уверен директор по продажам автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

«Тенденции рынка автомобилей с пробегом говорят о том, что их стоимость зависит от цен на новые авто. То есть если новые автомобили дорожают, то авто с пробегом также повышаются в цене. Особенно это сказывается на ликвидных автомобилях сроком владения от 1 до 3 лет в хорошей комплектации», — отметил эксперт.

Он добавил, что на автомобили в возрасте от 1 до 3 лет всегда есть повышенный спрос, поэтому очевидно, что расти в цене они будут стремительнее и в первую очередь.

Ранее дилеры поделились прогнозом, что в годовом выражении рост цен на автомобили составит порядка 30%. Причинами такого впечатляющего подорожания они называют введение утилизационного сбора, значительные колебания курса рубля и дефицит предложений.

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Источник: Газета.ru

Фото: Depositphotos