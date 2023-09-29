BMW впервые показала новый X2 (видео)

Кроссовер BMW X2 нового поколения начнут выпускать уже в 2023 году

Глава отдела дизайна BMW Домагой Дюкец впервые показал на видео новый BMW X2. В коротком тизере рассмотреть все особенности дизайна Х2 следующего поколения сложно, но очевидно, что в нем осталось немало от Х1, а в некоторых моментах просматриваются элементы от Х6.

Купеобразный профиль с покатой линией крыши переходит в «заваленное» заднее стекло. Завершает образ мягкий статический спойлер. На демонстрации передней части автомобиля можно увидеть решетку радиатора с подсветкой, а в фарах появились вертикальные полоски светодиодных ходовых огней.

Кроссовер Х2 второго поколения BMW готовится представить в ближайшее время, а начало серийного производства запланировано на конец 2023 года.

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Источник: соцсети

Фото: VK