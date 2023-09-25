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В BMW о механической коробке: «любой каприз за ваши деньги»

BMW M: версии с МКП стоят дороже, так как в них нет смысла, это – «каприз»

Как правило, автомобили с механической коробкой передач стоят дешевле, чем аналогичные модели с автоматом. Логика проста: автомат в производстве — вещь более сложная, поэтому за автомобиль с ней взимается дополнительная плата.

Однако тут выяснилось, что BMW заставляет клиентов платить больше, если они хотят получить свой M2 на «ручке».

В Великобритании доплата за МКП составляет 545 фунтов, в Германии — 500 евро (около 50 тыс. рублей).

Глава BMW M (подразделение Motorsport) Франк ван Мил объяснил, что подавляющее большинство автомобилей BMW теперь предлагается исключительно с автоматической коробкой передач. Механику выбирают единицы покупателей, но такие все же остались.

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Было бы проще оснастить все автомобили, сходящие с конвейера, автоматом, чем тратить деньги на разработку еще одной коробки ради немногих фанатов. Тем более, что в механике сейчас нет смысла: современные автоматы работают быстрее, они более экономичны.

Тем не менее, BMW оставила такой вариант. Типа, «любой каприз за ваши деньги».

Любопытно, что Porsche не берет дополнительную плату за механическую коробку передач. Но в BMW решили рассматривать МКП как нишевый вариант премиум-класса, а потому просят своих покупателей немного раскошелиться.

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Источник: carthrottle.com

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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