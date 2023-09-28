Купить дешевле не выйдет: эксперты о покупке Lada онлайн дешевле, чем у дилеров

Конечная цена у дилера на машину АВТОВАЗ вырастет за счет «мифических платежей»

Приобрести новый автомобиль Lada дешевле, чем у дилера, не получится, потому что именно он будет оформлять сделку купли-продажи. К тому же, автопроизводитель на своем сайте предлагает различные дополнительные услуги. К таким выводам пришли эксперты автоотрасли.

Комментируя анонсированный АВТОВАЗ старт онлайн-продаж на автомобили Lada, независимый консультант в области автомобильной промышленности Сергей Бургазлиев напомнил, что дилеры могут и не повышать цены на автомобили. Им достаточно увеличить его стоимость за счет так называемых «мифических услуг». Речь идет о предпродажной подготовке, стоимостью 30 000 рублей, или «оформлении документов», за которое покупателю придется выложить дополнительные 15 000 рублей.

С мнением Бургазлиева о невозможности приобретения Lada дешевле, чем у дилеров, солидарен и президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Он подчеркнул, что АВТОВАЗ обязательным условием покупки автомобиля по заводской цене онлайн указывает внесение предоплаты в размере 10 000 рублей, а также оформление кредита от банка с выгодной ставкой.

«Если вдруг у вас есть вся сумма, вы не хотите переплачивать от 10,5% банку и хотите купить “Гранту” за свои деньги, то, увы, придется отказаться от покупки. Только кредит, увы», — подчеркнул эксперт.

Шапарин намерен обратиться с запросом в Федеральную антимонопольную службу относительно позиции ведомства к подобным условиям при онлайн-продажах.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: AutoNews.ru

Фото: АВТОВАЗ