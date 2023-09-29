Россияне смогут приобрести китайский седан D60 Plus с двигателем Lada Vesta

Китайская Venucia предложит в РФ бюджетный седан

Совместный бренд Dongfeng и Nissan под названием Venucia запустят в продажу на российский рынок новый седан D60 Plus с двигателем Lada Vesta.

Бренд Venucia был основан в 2010 году, китайским автолюбителям марка известна под названием Qichen, в переводе с китайского — предрассветная звезда. Автомобили под этим брендом созданы на платформе VSA, основанной на CMF от Nissan.

Venucia D60 Plus

Модельный ряд на текущий момент состоит из девяти моделей, семь из которых кроссоверы, два – седаны. В перспективе, кроме седана D60 Plus на рынке РФ появится еще и кроссовер V-Online.

Седан D60 Plus оснащен двигателем HR-16 объемом 1,6 л, россияне хорошо знакомы с этим мотором, он устанавливается на Lada XRAY Cross, Lada Vesta, Nissan Juke, Nissan Qashqai и других.

Мощность мотора – 122 л.с., крутящий момент – 155 Нм, в связке с ДВС работает вариатор. Чтобы разогнаться до 100 км/ч, машине потребуется всего 12 секунд. В среднем на 100 км расходуется чуть больше шести литров топлива. Примечательно, что машину можно заправлять бензином АИ-92.

Venucia D60 Plus

Китайским покупателям седан доступен по цене 88,8-99,8 тысячи юаней, это порядка 1,2-1,35 млн рублей. По какой стоимости машина будет продаваться в России, пока неизвестно. Venucia D60 Plus позиционируется как конкурент Skoda Octavia.

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Источник: Китайские автомобили.рф

Фото: Venucia