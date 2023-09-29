Россияне смогут приобрести китайский седан D60 Plus с двигателем Lada Vesta
Совместный бренд Dongfeng и Nissan под названием Venucia запустят в продажу на российский рынок новый седан D60 Plus с двигателем Lada Vesta.
Бренд Venucia был основан в 2010 году, китайским автолюбителям марка известна под названием Qichen, в переводе с китайского — предрассветная звезда. Автомобили под этим брендом созданы на платформе VSA, основанной на CMF от Nissan.
Модельный ряд на текущий момент состоит из девяти моделей, семь из которых кроссоверы, два – седаны. В перспективе, кроме седана D60 Plus на рынке РФ появится еще и кроссовер V-Online.
Седан D60 Plus оснащен двигателем HR-16 объемом 1,6 л, россияне хорошо знакомы с этим мотором, он устанавливается на Lada XRAY Cross, Lada Vesta, Nissan Juke, Nissan Qashqai и других.
Мощность мотора – 122 л.с., крутящий момент – 155 Нм, в связке с ДВС работает вариатор. Чтобы разогнаться до 100 км/ч, машине потребуется всего 12 секунд. В среднем на 100 км расходуется чуть больше шести литров топлива. Примечательно, что машину можно заправлять бензином АИ-92.
Китайским покупателям седан доступен по цене 88,8-99,8 тысячи юаней, это порядка 1,2-1,35 млн рублей. По какой стоимости машина будет продаваться в России, пока неизвестно. Venucia D60 Plus позиционируется как конкурент Skoda Octavia.
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Источник: Китайские автомобили.рф
Фото: Venucia
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