На АВТОВАЗе назвали проблемы, которые возникли из-за санкций

Максим Соколов рассказал, как санкции влияют на выпуск Lada

АВТОВАЗ попал в санкционный список США в середине сентября, но в «санкционном» режиме компания живет уже с февраля 2022 года, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании Максим Соколов.

Проявлялось это в немотивированном отказе зарубежных компаний от поставок компонентов как напрямую, так и компаниям в России. Возникали угрозы остановки производства. Поэтому пришлось переходить сначала на выпуск упрощенных моделей, а потом возвращать модификации и опции.

В целом же АВТОВАЗ морально был готов, что попадет в «запретные» списки и заранее к этому готовился.

Речь не только о локализации компонентов и их релокации в дружественные страны. Серьезной проблемой стал выход из информационных продуктов Renault.

Ведь специальные программы по отгрузкам, закупкам, взаимодействию с поставщиками и так далее были импортными. Всего на АВТОВАЗе установлено более 400 таких программ, и их отключение могло привести к блокировке производства, логистических и финансовых цепочек.

Чтобы достичь IT-суверенитета по закупкам, производству, логистику, отгрузкам и так далее, пришлось дорабатывать прежние и развивать новые отечественные программы.

Влияют санкции и на взаимодействие с китайскими партнерами по сборке на заводе «Лада Санкт-Петербург». Несмотря на определенные сложности от сотрудничества никто не отказывается. Однако сейчас необходимо изменить формат взаимодействия, чтобы избежать возможных проблем, связанных с риском вторичных санкций, которые могут быть наложены на партнеров за нарушение санкционных режимов и связи с теми, кто уже находится под санкциями.

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Источник: РИА Новости

Фото: Александр Манзюк/ТАСС