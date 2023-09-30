Готовимся к холодам: вот какие три вещи с авто нужно сделать обязательно

Эксперт рассказал, что в первую очередь нужно сделать с авто в преддверии холодов

Начать подготовку автомобиля к холодному времени года стоит уже в ближайшие дни, советует технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов. Он назвал три основных вещи, которые помогут встретить холода во всеоружии.

1. Проверка и замена технических жидкостей. Водитель может это сделать самостоятельно. Большинство жидкостей сейчас универсальные, их можно не менять, достаточно проверить уровень. Но вот залить «незамерзайку» в бачок стеклоомывателя надо обязательно.

2. Смена резины. Заняться этим лучше в 5-7 градусов тепла. Если зимняя шипованная резина новая, то ее обязательно нужно обкатать до начала морозов – проехать 500-100 км на скорости до 60 км/ч, без резких ускорений и торможений. Если шины эксплуатировались уже в прошлый сезон, то перед их установкой надо обязательно проверить их на наличие повреждений и глубину протектора.

3. Проверка аккумулятора. В зимний период авто потребляет гораздо больше электроэнергии, поэтому необходимо проверить уровень электролита и зарядить АКБ. Также стоит обратить внимание, не окислены ли клеммы.

Источник: Лента.ру

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