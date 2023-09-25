Наверное, самый дорогой автомобиль в РФ прямо сейчас. Угадайте цену!

На продажу выставили Lamborghini Veneno Roadster за миллиард рублей с «хвостиком»

В Санкт-Петербурге продают Lamborghini Veneno Roadster. Цена на уникальный открытый суперкар превосходит все мыслимые пределы: продавец просит 1 010 000 000 рублей. Еще раз: 1 миллиард 10 миллионов рублей.

«Видимо, 10 миллионов – это на доставку или на скидку (как при покупке двухкомнатной квартиры – кепка в подарок). Машина не в России – надо везти из Дубая. Поэтому, отдав миллиард, вы будете ждать два-три месяца – как раз под Новый год», – прокомментировал объявление главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Lamborghini Veneno Roadster

Оплату, кстати, принимают исключительно биткоинами. Уточним, что название указано следующее: Veneno Roadster 1 of 9. Цифры означают «один из девяти». Таких машин всего девять в мире, и известно, что одну из них еще в 2014 году купил коронованный принц Дубая. Но та машина была красной, а эта – чистый карбон.

Суперкар массой 1490 кг оснащен 6,5-литровым мотором V12 c отдачей 750 л.с. и 690 Нм. Полный привод, самоблокирующийся задний дифференциал. Максимальная скорость 355 км/ч, время разгона до сотни – 2,9 секунды.

Но есть обстоятельство, которое, вероятно, остановит вас от покупки этого красавца: он не новый. Машина 2015 года прошла 1700 км.

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Источник: Avito, Я за рулем Maxim Kadakov