Искусственный интеллект «взял в оборот» владельцев BMW

Искусственный интеллект будет предлагать услуги владельцам BMW

Приложение Proactive Care, разработанное на основе искусственного интеллекта и анализа передаваемой автомобилем информации, сможет предлагать различные услуги владельцам марки BMW. Proactive Care включает в себя новые инструменты и предложения, которые позволяют автомобилю самостоятельно выявлять существующие и прогнозируемые требования к обслуживанию. ИИ сможет предвидеть потребности клиента и предлагать ему пути их решения.

«До сих пор клиент должен был сам обращаться к своему дилеру – теперь BMW активно обращается к клиенту. Требования к дилерскому обслуживанию, содержащиеся в портфолио, постоянно расширяются и, где это имеет смысл, дополняются преимуществами, предоставляемыми широкой областью искусственного интеллекта», — говорится в сообщении компании.

Другими словам, система сама продиагностирует автомобиль, вплоть до состояния шин, и проинформирует владельца по телефону, через мобильное приложение или сообщением на экране мультимедиа.

Источник, фото: BMW