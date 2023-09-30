Искусственный интеллект «взял в оборот» владельцев BMW
Приложение Proactive Care, разработанное на основе искусственного интеллекта и анализа передаваемой автомобилем информации, сможет предлагать различные услуги владельцам марки BMW. Proactive Care включает в себя новые инструменты и предложения, которые позволяют автомобилю самостоятельно выявлять существующие и прогнозируемые требования к обслуживанию. ИИ сможет предвидеть потребности клиента и предлагать ему пути их решения.
«До сих пор клиент должен был сам обращаться к своему дилеру – теперь BMW активно обращается к клиенту. Требования к дилерскому обслуживанию, содержащиеся в портфолио, постоянно расширяются и, где это имеет смысл, дополняются преимуществами, предоставляемыми широкой областью искусственного интеллекта», — говорится в сообщении компании.
Другими словам, система сама продиагностирует автомобиль, вплоть до состояния шин, и проинформирует владельца по телефону, через мобильное приложение или сообщением на экране мультимедиа.
Источник, фото: BMW
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