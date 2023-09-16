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На борьбу с фейковыми ДТП направят искусственный интеллект

В России начали тестировать систему выявления подставных аварий

В России начали применять систему на базе искусственного интеллекта, которая поможет противодействовать подставным ДТП. За первый месяц тестирования она уже позволила выявить более 150 фейковых ДТП.

Разработанная программа упростит работу по выявлению злоумышленников, которые задним числом хотят оформить страховые выплаты. Для предотвращения таких случаев система занимается сбором информации благодаря встроенному в смартфон гироскопу и сопоставляет данные о столкновении автомобиля и фиксации удара.

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«Система определяет попытки мошенничества на этапе регистрации пользователя в приложении. Она анализирует данные об истории страхования, аварийности и другие факторы. Перечисленная выше информация поступает в нее как из внешних источников (баз страховых компаний), так и накапливается самостоятельно», – рассказал директор по развитию онлайн-сервиса по страхованию автомобилей Simble Василий Калужин.

Источник: Известия

Фото: Depositphotos

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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

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За РулемПономарева Дарина
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