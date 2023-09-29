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Курсом на восток: мировые автоконцерны переносят свои производства в Казахстан

Эксперты: Казахстан не сможет обеспечить мировых автопроизводителей ресурсами

Знаменитые мировые автоконцерны намерены налаживать производство своей продукции в Казахстане. Речь идет о брендах, которые ранее присутствовали на российском рынке.

Этому предшествовала информация о том, что российский АВТОВАЗ намерен возобновить свое производство в этой республике. Эксперты отрасли не удивились такому развитию событий, потому что еще до 2022 года автомобильный завод «СарыаркаАвтоПром» выпускал Lada Granta, Vesta и Niva. Стоит отметить, что российские модели очень популярны среди жителей Казахстана.

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Какими мотивами руководствуются мировые автопроизводители, намереваясь перевезти свои цеха в Казахстан — вопрос остается открытым. Известно, что полтора месяца назад концерн Kia зарегистрировала там дочернюю компанию.

Топ-менеджмент Hyundai предпринимает усилия, чтобы убедить правительство США в необходимости сохранения производства в России для нормального функционирования бренда. Есть информация, что российский автозавод Toyota тоже рассматривал планы о переезде в Казахстан.

В экспертном сообществе высказывается мнение, что грандиозные планы мировых автопроизводителей по смене дислокации несут определенные риски. Дело в том, что в Казахстане очень мало ресурсов для автомобилестроения. А сама отрасль в целом практически находится в зачаточном состоянии. К тому же высшее руководство страны демонстрирует политику, которая вписывается в тезис «недружественная».

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Источник: SpeedMe.ru

Фото: Depositphotos, Unsplash

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