Подпишись на «За рулем» и сможешь выиграть такие призы

Подведены итоги очередного ежемесячного розыгрыша среди подписчиков «За рулем».

Коллектив «За рулем» благодарит всех, кто читает и покупает наше издание. Ваше внимание к журналу «За рулем» очень ценно для нас.

28 Сентября 2023 года Издательство провело очередной ежемесячный розыгрыш призов для оформивших полугодичную или годовую подписку на нашем сайте.

Генератор случайных чисел из списка подписчиков по состоянию на 28.09.23 выбрал троих победителей.

Победители розыгрыша 28.09.23

Гайковерт, аккумулятор и зарядное устройство

В этот раз гайковерт, аккумулятор и зарядное устройство GREENWORKS 24v достались Максиму Четкову из Екатеринбурга.

Пылесос

Руслан Чаговец из города Монастырщина получает пылесос, аккумулятор и зарядное устройство GREENWORKS 24v

Шуруповерт

Василий Пешков из Усть-Илимска становится обладателем дрели-шуруповерта, аккумулятора и зарядного устройства GREENWORKS 24v.

Поздравляем победителей!

Сотрудники «За рулем» свяжутся со счастливчиками и расскажут, как получить призы.

О правилах

Еще раз напоминаем, что победители ежемесячных розыгрышей не могут участвовать в других розыгрышах 2023 года, но будут принимать участие в розыгрышах 2024 года.

Для участия в розыгрышах призов нужно оформить подписку на журнал «За рулем» на нашем ресурсе sub.zr.ru

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Фото: "За рулем"