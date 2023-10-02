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Такой штраф получил водитель за наклейку «Я русский»

В Эстонии водителя оштрафовали за наклейку «Я русский» на 500 евро

В Таллине мужчине выписали штраф в 500 евро за то, что он стал инициатором использования наклейки с надписью «Я русский» на автомобилях, сообщила пресс-служба Пыхьяской полиции.

В середине сентября в соцсетях стали появляться фото черного BMW, разъезжавшего по улицам Таллина с русскоязычными надписями. На заднем стекле машины была надпись «Я русский», а на боковом красовался стикер «Отряд по борьбе с нацизмом».

Местные жители призвали полицию найти водителя и депортировать его в Россию. Позднее активист стал распространять такие наклейки в интернете, и на дорогах Таллина и других городов Эстонии появились десятки автомобилей с подобными наклейками.

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Полиция наложила на активиста штраф в размере 500 евро за разжигание ненависти. В случае повторного нарушения ему грозит уголовная ответственность.

По мнению представителя эстонской полиции, подобные наклейки и эмблемы, включая изображение медведя – символа российской армии, провоцируют общественное напряжение и создают предпосылки к расколу общества.

Подобный штраф собираются ввести и в Латвии.

Весной Госдума приняла проект обращения о недопустимости репрессивной политики Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных граждан, обвиняя эти страны в поощрении национализма и нетерпимости к русскоязычному населению, а также в попрании международных прав и исторических фактов.

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Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

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За РулемАлексеева Елена
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