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В России предложили отменить скидку при оплате штрафов за нарушение ПДД

Общественники выступили за отмену 50%-ой скидки при оплате штрафов ГИБДД

Активисты Российской общественной инициативы выступили с предложением отменить 50%-ую скидку при оплате штрафов за нарушение ПДД. Сейчас за некоторые нарушения водитель при условии оплаты в течение 14 дней может оплатить половину штрафа.

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По мнению инициаторов отмены скидки, нарушители не относятся к небольшой сумме штрафа серьезно. Да и штрафы для Москвы слишком низкие, считают активисты.

Более того, они предложили ввести повышающий коэффициент для тех, кто нарушает слишком часто.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

- Я хочу посмотреть в глаза этой молодой поросли – и спросить, сколько они зарабатывают, если штрафы им кажутся слишком маленькими до такой степени, что они предлагают ввести повышающие коэффициенты на последующие штрафы.

Если у этих инициаторов чрезмерно много денег, времени, идей и (возможно) знаний, пускай предложат и доведут до воплощения систему, при которой водители с 300 неоплаченными штрафами, с поддельными номерами, с рамками-перевертышами, с поддельными документами будут навсегда отстранены от управления автомобилем.

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Источник: МК

Фото: Depositphotos, За рулем

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