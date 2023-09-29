В России предложили отменить скидку при оплате штрафов за нарушение ПДД
Активисты Российской общественной инициативы выступили с предложением отменить 50%-ую скидку при оплате штрафов за нарушение ПДД. Сейчас за некоторые нарушения водитель при условии оплаты в течение 14 дней может оплатить половину штрафа.
По мнению инициаторов отмены скидки, нарушители не относятся к небольшой сумме штрафа серьезно. Да и штрафы для Москвы слишком низкие, считают активисты.
Более того, они предложили ввести повышающий коэффициент для тех, кто нарушает слишком часто.
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
- Я хочу посмотреть в глаза этой молодой поросли – и спросить, сколько они зарабатывают, если штрафы им кажутся слишком маленькими до такой степени, что они предлагают ввести повышающие коэффициенты на последующие штрафы.
Если у этих инициаторов чрезмерно много денег, времени, идей и (возможно) знаний, пускай предложат и доведут до воплощения систему, при которой водители с 300 неоплаченными штрафами, с поддельными номерами, с рамками-перевертышами, с поддельными документами будут навсегда отстранены от управления автомобилем.
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Источник: МК
Фото: Depositphotos, За рулем
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