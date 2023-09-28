«Работать не будет»: эксперт оценил введение штрафов за навязывание услуг

Эксперт Кадаков: штрафы не заставят дилеров продавать машины без «допов»

Госдума приняла законопроект о штрафах до 40 тыс. рублей за навязывание потребителю за отдельную плату дополнительных товаров, работ и услуг. Продажа товара с «допами» - это как раз то, чем грешили большинство автодилеров, предлагая за отдельную плату купить коврики, антикоррозионную обработку, сетки под радиаторы, защиту двигателя, помощь на дорогах и т.п.

Но если после принятия закона потребитель решит, что теперь он сможет наказать продавца за навязывание того, что уже установлено в автомобиле, то рассчитывать на это не стоит, уверен автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он обратил внимание, что, во-первых, навязывание услуги еще надо доказать, а, во-вторых, для дилера штраф в 40 тыс. рублей – ни о чем. К тому же навязыванием допуслуг считается принуждение к покупке этих допуслуг (оборудования) до заключения договора о покупке основного товара, но ничто не мешает продавцу заложить его стоимость в сам товар, считает эксперт.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

- По сути дилеры, которые выкупают автомобили в собственность, вольны их продавать по любой цене - лишь бы налоги платили. И даже если дело дойдет до штрафа, никто не сможет обязать дилера продать вам машину по "правильной" (как вы считаете) цене - без условного антикора.

Попытки заставить продавать товар по “правильной” цене в условиях дефицита обречены на провал. А с автомобилями у нас именно дефицит. Как только автомобили будут застаиваться в салонах, дилеры станут бегать за нами и сами будут предлагать нам бесплатный антикор и бесплатные зимние шины. Как это было во времена автомобильного изобилия и доступных цен.

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Источник: Telegram Максима Кадакова

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