В российском списке Forbes теперь китайские автобренды

«Китайцы» вытеснили «европейцев» в рейтинге крупнейших иностранных автокомпаний России

В этом году компания «Леруа Мерлен» возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний в России, по версии Forbes.

Ранее на первом месте был Volkswagen, который в свежем рейтинге вообще не присутствует.

Теперь на 10 месте списка «50 крупнейших иностранных компаний в России — 2023. Рейтинг Forbes» марка Chery, чья выручка в 2022 году составила 147,5 млрд рублей. За ней на 15 месте следует (по порядку общего списка, из автобрендов) Hyundai – 115,6 млрд рублей, на 17-м Kia (111,3 млрд рублей), китайский Haval на 28 месте с выручкой 82,8 млрд рублей и на 37 месте – Geely (66,6 млрд рублей).

Таким образом в списке 50 крупнейших по выручке брендов пять – автомобильные компании.

Из рейтинга, кроме Volkswagen, пропали также Renault (ранее - 3 место), Toyota (7 место).

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Источник: Forbes

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