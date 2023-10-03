Технический эксперт назвал секрет успеха команды Формулы-1

Гэри Андерсон: болид Ф-1 AlphaTauri стал быстрее

Команда Формулы-1 AlphaTauri в Кубке конструкторов занимает 10-е место с пятью очками, но в последней гонке итальянские пилоты заметно прибавили, и у них есть все шансы войти в призовую десятку. Таким мнением поделился технический эксперт издания The Race Гэри Андерсон.

Рассуждая об инженерных решениях, способствовавших прогрессу в новом сезоне, бывший конструктор гоночных машин констатировал, что болидам AplhaTauri не хватило аэродинамической эффективности. К тому же были проблемы с поведением машины на поворотах. Речь идет о том, что на поздней стадии входа в поворот машина теряла стабильность, объяснил Андерсон. После технических новшеств проблема была устранена, и на трассе в Сингапуре болид AT04 выглядел более конкурентоспособным.

Болид AT04

По словам Андерсона, была изменена геометрия той части днища, которая находится перед задними колесами. Направляющие перегородки (сплиттеры) в районе переднего края днища распределяют потоки воздуха в стороны, после этого его затягивает в область низкого давления при помощи скосов в нижней части боковых понтонов. Образуются вихри, которые набирают энергию по мере движения вдоль внешнего края днища, объяснил технический эксперт.

На усиление вихрей оказывает влияние особая форма этой области днища. На предыдущей версии аэродинамического обвеса AT04 она была шире, но со своей задачей плохо справлялась. Маленький туннель внутри края днища стал намного больше и вытянут вперед. Благодаря ему формируется область низкого давления, это удерживает вихрь и помогает аэродинамически «запечатать» края днища. Кроме того, была изменена форма верхней поверхности боковых понтонов и модернизировано заднее крыло.

«На всех трассах, кроме Монако, вы всегда пытаетесь повысить эффективность каждого элемента машины, и это был именно такой случай», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что при этом есть риск незначительной потери прижимной силы, но внешний край подвижной плоскости крыла меньше всего задействован в ее создании. Машина фактически «тащила» за собой вихрь, до того момента, когда в McLaren внедрили свои задумки в этой части болида.

Теперь вихревой поток больше смещен под эту плоскость, а не к внутренней поверхности торцевой пластины. Это усовершенствование, внесенное AlphaTauri между Сингапуром и Сузукой, увеличило эффективность аэродинамики гоночной машины AT04.

Благодаря принятым мерам машина AlphaTauri намного прибавила в скорости не только на трассе Марине-Бей, но и в Сузуке, несмотря на разницу в характеристике трасс. Другими словами, гонщики команды из Фаэнцы смогут претендовать на хорошие очки и на остальных трассах сезона. Но будет ли этого достаточно, чтобы команда поднялась выше в Кубке конструкторов — вопрос остается открытым, подытожил Андерсон.

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Источник: The-race.com

Фото: TASS