Выпуск лопаток для газовых турбин выведет «Силовые машины» на мировой уровень

«Силовые машины» отлили первую лопатку газовой турбины ГТЭ-65

Ведущая компания по производству оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций «Силовые машины» отработала весь цикл производства отливок лопаток для энергетических газовых турбин. Специалисты петербургского предприятия изготовили первую лопатку газовой турбины ГТЭ-65, внеся значимый вклад в процесс импортозамещения, реализующийся в РФ.

На текущем этапе завод способен выпускать по 16 комплектов лопаток в год, в планах — наращивание производства до 24 комплектов. Генеральный директор компании Александр Конюхов назвал этот процесс «важным этапом» в создании газовой турбины ГТЭ-65.

«Этому событию предшествовала большая работа по организации производственных мощностей, созданию и внедрению технологии. Сейчас мы продолжаем отработку технологии, готовим производство к отливке более крупных лопаток для газовой турбины ГТЭ-170», – уточнил топ-менеджер.

Стоит отметить, что деятельность предприятия ознаменовала колоссальный технологический прорыв в производстве энергетического оборудования в России. Работа над изготовлением лопатки считается одним из трудоемких процессов, она требует тщательного расчета на этапе проектирования и филигранной точности при изготовлении продукции.

Чтобы наладить выпуск лопаток, на предприятии была создана собственная технология производства стержней. Причем на заводе используются исключительно отечественные компоненты. Вне всякого сомнения, внедренные на заводе технологии выведут российское предприятие «Силовые машины» на мировой уровень.

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Источник: Eprussia.ru

Фото: «Силовые машины»